Lkw umgestürzt A3 bei Bad Honnef in Fahrtrichtung Köln nach Unfall teilweise gesperrt

Update | Bad Honnef · Bei einem Verkehrsunfall auf der A3 in Richtung Köln in Höhe Aegidienberg ist am Freitagmorgen ein Lkw umgestürzt. Während der Bergungsarbeiten wird die Fahrbahn voll gesperrt.

12.05.2023, 10:11 Uhr

Für die Dauer der Bergung eines Lkw muss die A3 Richtung Köln voll gesperrt werden. Foto: Ralf Klodt





Bei einem Verkehrsunfall auf der A3 in Richtung Köln in Höhe Bad Honnef-Aegidienberg ist am Freitagmorgen ein Lkw umgestürzt. Die Fahrbahn wird für die Dauer der Bergung voll gesperrt. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Tanklaster gegen 4.45 Uhr von der rechten Spur der Autobahn ab. Er stieß nach Angaben der Polizei gegen die Betonkante einer Brücke im Bereich Orscheider Kirchweg. Dabei kippte der Lkw um, riss eine Leitplanke mit sich und rutschte quer über die Fahrbahn, da die Autobahn an dieser Stelle abschüssig ist. Rettungskräfte befreiten den im Führerhaus eingeschlossenen Lkw-Fahrer, berichtet Björn Haupt, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Bad Honnef. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw hat 32 Tonnen Klärschlamm geladen und blockiert aktuell zwei Fahrspuren. Es treten keine Stoffe aus dem Fahrzeug aus. Bevor der Lkw abgeschleppt werden kann, muss die Ladung zunächst abgepumpt werden. Die Leitplanke wird derzeit instand gesetzt. Die linke und mittlere Fahrspur der A3 in Richtung Köln sind gesperrt, die rechte Spur ist aktuell befahrbar. Das Abpump-Unternehmen ist mittlerweile vor Ort. Da der Lkw auf der Seite liegt, kann das Abpumpen bis zu drei Stunden dauern. Erst danach kann das Fahrzeug geborgen werden. Für die Dauer der Bergung soll eine Vollsperrung eingerichtet werden, berichtet die Polizei. Sie rechnet mit Sperrungen bis zum späten Nachmittag. Der Verkehr wird dann an der Abfahrt Bad Honnef-Linz abgeleitet. Autofahrer müssen mit Staus im Siebengebirge und den umliegenden Landstraßen rechnen. Die aktuelle Verkehrslage in Bonn und der Region finden Sie hier. Weitere Berichterstattung folgt...

(ga)