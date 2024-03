Für das „Netzwerk Gewaltfrei“ So macht das Aalkönigkomitee neue Projekte in Bad Honnef möglich

Alleine im vergangenen Jahr konnten so rund 30.000 Euro in verschiedenste Projekte investiert werden. Seit der Gründung vor 21 Jahren konnte das Aalkönigkomitee somit fast 900.000 Euro an Spenden sammeln. Denn: Aus der Aalschockerrettung „Aranka braucht Hilfe“ ist längst „Aranka bringt Hilfe“ geworden. An rund 500 kleinen und großen Sozialprojekten beteiligte sich das Aalkönigkomitee in über 20 Jahren – darunter auch das „Netzwerk Gewaltfrei“.