Geld für das „Netzwerk gewaltfrei“ Bad Honnef : Aalkönigskomitee fördert die Jugend mit 30 000 Euro

Bad Honnef Das große Benefiz-Krönungsfest des Aalkönigskomitees musste 2020 ausfallen. In ihrer Unterstützung der Jugend aber pausieren die Macher nicht. Auch in diesem Jahr fördert das Komitee Projekte im „Netzwerk gewaltfrei“.

Förderung des Netzwerkes startete 2014

Der Wegfall des Krönungsfestes im Herbst, das alljährlich einen Löwenanteil an Spenden für die gute Sache „erwirtschaftet“, musste kompensiert werden. „Aranka schlägt Wellen“, so lautete der Titel einer besonderen Aktion. Ergebnis: Rund 30 000 Euro an Spenden kamen zusammen.

Unter den geförderten Projekten befinden sich neue und wiederkehrende Angebote. Aktuell auf der Agenda steht etwa die Erweiterung der Grundschul-Basketball-AGs der Dragons Rhöndorf, immer unter dem Vorbehalt, dass dies unter Corona-Bedingungen möglich ist. Die Dragons bieten aktuell an acht Grundschulen in Bad Honnef und Umgebung kostenlose Basketball-AGs an. Aufgrund der Förderung durch das Netzwerk kann das Angebot auf zwei weitere Grundschulen erweitert werden. Auch soziale Kompetenzen werden so trainiert.