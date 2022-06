Mit Adenauer-Witz und Medaille : Geschäftsführerin der Stiftung Bundeskanzler-Adenauerhaus Rhöndorf verbschiedet

Rhöndorf Nach 17 Jahren gibt Corinna Franz den Staffelstab bei der Stiftung Bundeskanzler-Adenauerhaus weiter und wechselt zum Landschaftsverband. Zum Abschied gab es vom Adenauer-Enkel eine besondere Medaille. Nachfolgerin Sabine Schößler startet im Sommer.

Ob Corinna Franz „den Mut hat“, die vor 20 Jahren verkorkte Flasche Adenauerwein selbst zu kosten oder sie doch lieber weitergibt? Diese verschmitzte Frage Konrad Adenauers ließ die langjährige Geschäftsführerin der Stiftung Bundeskanzler-Adenauerhaus in Rhöndorf am Mittwoch lieber unbeantwortet.

Wechsel von der Stiftung Bundeskanzler-Adenauerhaus zum Landschaftsverband

Zum 1. Februar war Franz zum Landschaftsverband Rheinland (LVR) gewechselt, wo sie, wie berichtet, das Dezernat „Kultur und Landschaftliche Kulturpflege“ übernommen hat - samt der Verantwortung unter anderem für 20 Museen und Kulturdienste mit rund 900 Mitarbeitenden und einen Etat von über 100 Millionen Euro. Was, so Adenauer mit einem Augenzwinkern, auch belege, „was man hier bei uns alles werden kann“.

Gerne habe man Franz nicht ziehen lassen. „Wir waren alle begeistert von Ihnen. Sie haben sich verdient gemacht um dieses Haus und meinen Großvater“, so Adenauer, der auch Mitglied des Stiftungsvorstandes ist. Zum Dank überreichte er Franz noch ein besonderes Erinnerungsstück an den „Alten von Rhöndorf“, der weite Teile ihres Berufslebens geprägt hat: eine dem Namensgeber der Stiftung zugedachte Medaille aus dem Jahr 1956.

17 Jahre war Corinna Franz Geschäftsführerin der Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus, am 1. Februar wechselt sie zum Landschaftsverband nach Köln. Über ihre Zeit in Bad Honnef und ihren ganz persönlichen Draht zum „Alten von Rhöndorf“ spricht sie im GA-Interview.

Corinna Franz : Abschied für die Geschäftsführerin der Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus 17 Jahre war Corinna Franz Geschäftsführerin der Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus, am 1. Februar wechselt sie zum Landschaftsverband nach Köln. Über ihre Zeit in Bad Honnef und ihren ganz persönlichen Draht zum „Alten von Rhöndorf“ spricht sie im GA-Interview.

Zuvor war es nach der Begrüßung durch Stiftungs-Vorstandsvorsitzenden Stefan Vesper zunächst an Professor Jürgen Rüttgers, den Beitrag der 1967 in Darmstadt Geborenen, die in Bonn, Freiburg, Berlin und Bordeaux studiert und in Bonn promoviert hatte, zu würdigen. Das Haus, so Rüttgers, habe bei Amtsübernahme von Franz vor großen Veränderungen gestanden - baulich, aber vor allem auch inhaltlich mit der Neu-Konzeptionierung der 2017 wiedereröffneten Ausstellung. Dabei gehe es um weit mehr als Erinnerungskultur. Rüttgers: „Viele Menschen haben hier in diesen Jahren viel gelernt über die Demokratie.“