Realschule Sankt Josef in Bad Honnef : Abschlussjahrgang pflanzt einen Baum für die Erinnerung

Bad Honnef Nach 66 Jahren ist nächste Woche Schluss: Die Schüler des letzten Abschlussjahrgangs der Bad Honnefer Realschule Sankt Josef erhalten ihre Zeugnisse. Und sie hinterlassen etwas Bleibendes zur Erinnerung.

Am nächsten Freitag haben sie ihren letzten Schultag, am 25. Juni gibt es für die 89 Schüler der zehnten Klassen der Erzbischöflichen Gesamtschule Sankt Josef die Abschlusszeugnisse – damit verlässt der letzte Realschuljahrgang die Einrichtung. Zum Abschied pflanzten die Jugendlichen einen Rot-Ahorn. Mit ihnen geht eine Ära zu Ende – nach 66 Jahren „Realschule Sankt Josef“.

Vier Meter hoher Rot-Ahorn

Schulleiter Stefan Rost erinnerte an die Geschichte der Realschule. „Als die Franziskanerinnen ihre von den Nazis geschlossene Schule im Jahre 1951 wieder eröffneten, entschieden sie 1955, die Schule in eine Realschule umzuwandeln.“ Ihr Name: „Sankt Josef – Private Realschule für Mädchen der Franziskanerinnen von Nonnenwerth in Honnef/Rhein“.