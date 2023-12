Feuerwehren aus der Region geben Tipps Was tun, wenn der Adventskranz brennt?

Region · Was tun, wenn Weihnachtsbaum oder Adventskranz plötzlich Feuer fangen? Feuerwehren aus der Region erklären, wie man am besten gewappnet ist und in welcher Situation nur noch flüchten hilft. Und auch bei Lichterketten gilt es einiges zu beachten.

17.12.2023 , 16:49 Uhr

Ein brennender Adventskranz ist eine große Gefahr, doch es gibt Möglichkeiten, das Risiko zu verringern. Foto: RP/Verbraucherzentrale NRW

Von Lydia Schauff Redakteurin Siebengebirge

Wenn ein Weihnachtsbaum erst einmal angefangen hat zu brennen, dann geht es wirklich um Sekunden, weiß Björn Haupt, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Bad Honnef.