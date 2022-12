Brand in Aegidienberg : Geparkter BMW Z3 fängt plötzlich Feuer

Aegidienberg​ Nur wenige Minuten, nachdem eine Frau und ihr Schwiegersohn aus einem BMW Z3 in Aegidienberg stiegen, brannte das in einer Garage geparkte Auto aus. Sie entgingen knapp einem Unglück.

Bei einem Feuer in Aegidienberg an der Ölbergstraße ist am Freitag ein BMW Z3 zerstört worden. Das Auto stand zum Zeitpunkt des Brandes in einer Garage. Nach GA-Informationen saßen noch wenige Minuten vor dem Brand die Bewohnerin des Hauses und ihr Schwiegersohn in dem Fahrzeug. Er hatte den BMW geparkt und auf dem Weg ins Haus die Rauchentwicklung bemerkt.