Zu Gast in der Seifenmanufaktur von Helga Kurtenbach Wie Naturkosmetik aus dem Siebengebirge in der Seifenküche brodelt

Ob man den Kunsthandwerkermarkt in Königswinter besucht, die Landpartie in Koblenz oder einer der anderen Märkte in der Region: Wer seiner Nase folgt, landet unwillkürlich am Stand von Helga Kurtenbach – dort, wo es so verführerisch nach Rosenblüten, Lavendel, Vanille und Lemongras duftet. Auch aus ihrem kleinen Ladenlokal in Aegidienberg strömt immer ein solcher Wohlgeruch. Seit 15 Jahren stellt Kurtenbach in ihrer Seifenmanufaktur Naturkosmetik in Handarbeit her und hat sich damit weit über die Region hinaus einen Namen gemacht.