Evangelische Kirchengemeinde Siebengebirge Neuer Pfarrer Horst Leckner trägt gerne Lederkluft und Talar

Nun also zwei neue Aufgaben: gemeindliche Arbeit in Aegidienberg und das Anno-Gymnasium in Siegburg. „Ich schaue mit Interesse und Neugierde auf meine neue Aufgabe. Diese Zeit wird von Veränderungen geprägt sein.“ Und vom Miteinander mit den Nachbargemeinden und den beiden Kollegen im sogenannten Kooperationsraum, der neu ist für die Gläubigen. Das sprichwörtliche „Die Kirche bleibt im Dorf“ gelte plötzlich nicht mehr, so Pfarrer Leckner. „Auf Dauer wird dieses Bild nicht halten, an den Strukturen müssen wir etwas ändern. Am Konzept arbeiten wir.“ Bis 2030 soll die Ekisi auf zwei Pfarrstellen abgebaut werden.