280 Haushalte evakuiert : So lief die Entschärfung der Weltkriegsbombe in Aegidienberg

Auf dem Penny-Parkplatz an der Aegidienberger Straße hat die Feuerwehr ihre Einsatzleitung eingerichtet. Foto: Ralf Klodt

Aegidienberg Mehr als 300 Anwohnerinnen und Anwohner mussten in der Nacht zu Samstag ihre Häuser in Aegidienberg verlassen, nachdem bei Bauarbeiten eine fünf Zentner schwere Weltkriegsbombe gefunden wurde. Um drei Uhr morgens hatte die Bombe endlich entschärft werden können - nach einer Evakuierung, mit der nicht jeder Betroffene einverstanden war.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Claudia Sülzen Redakteurin Siebengebirge

Es ist ruhig an diesem Samstagmorgen an der Talstraße in Aegidienberg. Nur Matschspuren auf der Straße, die der Regen noch nicht komplett hat wegwaschen können, erinnern an das Geschehen, das Kräfte von Freiwilliger Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten sowie Anwohner gleichermaßen den Schlaf geraubt hat. Und natürlich jenen des Kampfmittelräumdienstes: Um drei Uhr morgens konnten die Experten Entwarnung geben, da war die fünf Zentner schwere Weltkriegsbombe entschärft. Für Verzögerung hatte gesorgt, dass einige wenige Anwohner ihre Wohnungen nicht verlassen wollten.

„Bombentourismus“ an der Talstraße

Viele Rollläden sind am Morgen danach noch geschlossen. Nur vereinzelt kommen Spaziergänger vorbei - aber auch mehr Autos als sonst in der ruhigen Parallelstraße. „Die wollen alle sehen, wo das war“, kommentiert eine junge Frau mit Kinderwagen den Durchgangsverkehr. „Bombentourismus“, nennt das Michael Knecht, nicht ohne einen Schuss Ironie. Knecht und seine Frau Doris, die mit Hund Aaron eine Runde drehen, wohnen an der Leonhard-Kraus-Straße und waren in der Nacht, wie mehr als 300 Anwohnerinnen und Anwohner und auch die junge Mutter mit ihrem fünf Monate alten Säugling, evakuiert worden.

Am späten Freitagnachmittag hatte die Nachricht die Runde gemacht: Auf einem Grundstück an der Talstraße, eine Baulücke gegenüber von Hausnummer 21, war bei Baggerarbeiten ein metallischer Gegenstand gefunden worden - nicht das erste Mal, wie alte Aegidienberger zu berichten wissen. Schon 2003 waren in der Nähe Kampfmittel gefunden worden. Die wurden dann abtransportiert und an anderer Stelle kontrolliert gesprengt.

Kampfmittelräumdienst des Landes im Einsatz

32 Bilder Bombenentschärfung und Evakuierung in Aegidienberg

Worum es sich im vorliegenden Fall handelte, war am späten Nachmittag noch völlig unklar: Da mussten erst die Experten des Landes ran. Die eilten so schnell es ging aus Düsseldorf herbei - im erst abschwellenden Feierabendverkehr an einem Freitag kein einfaches Unterfangen. Sie bestätigen am Abend: Das, was da auf der Baustelle inmitten des Wohngebietes zutage getreten war, war eine Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg.

Um die Bombe fachgerecht beseitigen und dabei eine Gefahr für die Bevölkerung auszuschließen, musste evakuiert werden. Um den Fundort wurde von den Experten ein Radius von 300 Metern festgelegt. Straßen wurden gesperrt, die Zentrale für die Einsatzkräfte in etwa 400 Metern Luftlinie entfernt am Penny-Markt eingerichtet. In der Joseph-Bellinghausen-Sporthalle an der Burgwiesenstraße wurde eine Unterkunft für die evakuierten Bürger eingerichtet, die dort von Mitarbeitern der Rettungsdienste und der Stadt registriert und versorgt wurden.

Sechs Anwohner verweigern sich der Evakuierung

Gegen 22 Uhr startete die Evakuierung. Die Feuerwehr informierte über Lautsprecher, ging dann von Haustür zu Haustür. Nicht alles lief wie geschmiert: Sechs Anwohnerinnen und Anwohner weigerten sich, ihre Häuser zu verlassen. Das sorgte für deutliche Verzögerungen. In einem Fall musste die Feuerwehr dem Vernehmen nach die Haustüre öffnen. Gegen zwei Uhr war die Evakuierung abgeschlossen. Und exakt um 2.59 Uhr vermeldeten Feuerwehr und Stadt: Die Bombe ist entschärft, alle können in ihre Wohnungen zurück.

Auch Uta Ingenfeld ist am folgenden Morgen mit dem Hund unterwegs - später als sonst, „ich habe dann doch etwas länger geschlafen“, sagt Ingenfeld, die mit Mann und Sohn In den Kircherlen wohnt. Von den Durchsagen der Feuerwehr sei sie am Abend überrascht worden, als sie es sich auf dem Sofa gemütlich gemacht hatte. „Da fragt man sich natürlich erst mal, kann das sein?“ Denn, „man ist ja schon im Abschaltmodus“, wie Doris Knecht ergänzt. Dann sei ihr Sohn aus seinem Zimmer gekommen, „der wusste schon Bescheid. Die jungen Leute sind ja viel mehr online unterwegs, da verbreiten sich Nachrichten sehr schnell“, so Ingenfeld.

Lob für alle Beteiligten am Einsatz

Wie viele andere verbrachte die Familie die folgenden Stunden in der Sporthalle, wo sich - auf dem Nachhauseweg vom Uniformappell im Tal - auch das Aegidienberger Prinzenpaar samt Begleitung einfand: Auch Prinz Roland I. und Aegidia Silvia I. (Schramm) wohnen in der Evakuierungszone. Allen Einsatzkräften, ob von Feuerwehr, Rettungskräften oder Stadt, machten Ingenfeld und das Ehepaar Knecht ein dickes Kompliment: „Das ist toll gelaufen“, sagt Ingenfeld, von der „sehr freundlichen“ Aufforderung, das Haus zu verlassen, bis hin zur Aufnahme in der Sporthalle. „Und wir wurden auch gut informiert.“

Auch die Stadt bedankte sich ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit mit den Einsatzkräften von Kampfmittelräumdienst, Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Holger Heuser, Erster Beigeordneter: „Auch über 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs haben die Kampf- und Sprengmittel nichts an ihrem Schrecken verloren. Umso dankbarer dürfen wir sein, dass durch die gute und professionelle Zusammenarbeit der Einsatzkräfte das schreckensbringende Relikt aus unserem Stadtgebiet sicher entfernt wurde."

Die Verweigerungshaltung mancher Anwohner kann Michael Knecht denn auch nicht verstehen. Er erinnert an einen schlimmen Unfall in Euskirchen 2014, als ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg explodierte und ein Baggerfahrer getötet wurde. „Es muss halt sein in so einem Fall. Alles ist besser, als dass wirklich etwas Schlimmes passiert“, dankt auch er allen Einsatzkräften. Die konnten den Schlaf teils nicht wirklich nachholen: Sie rückten am Samstagmorgen zu einem Kellerbrand an der Kirchstraße aus. Aber auch dort verlief zum Glück alles glimpflich.