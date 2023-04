Vollsperrung der Rottbitzer Straße Warum die Sperrung in Bad Honnef im Mai vorübergehend aufgehoben werden muss

Vom Kreisel Himberg aus kommend ist der Richtungshinweis nach Linz an diesem frühen Morgen noch nicht überklebt. Entsprechend verdutzt reagieren einige Autofahrer, die an der Kreuzung von Rederscheider Weg und Rottbitzer Straße in Richtung Linzer Höhe abbiegen wollen, dass sie dort vor rot-weißen Baken zum Stehen kommen. Tunnelkette der B 42, Drachenbrücke bei Königswinter, B 42 zwischen Erpel und Linz, nun die Rottbitzer Straße: Zahlreiche Baustellen in der Siebengebirgsregion verlangen Berufspendlern zurzeit weiterhin Geduld ab, zumal dann, wenn sie wie Handwerker zwingend auf das Auto angewiesen sind.