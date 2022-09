1100 Jahre Bad Honnef : Aegidienbergs Wandel vom Bauernland zum Bauland

Einer der letzten seiner Zunft in Aegidienberg: Landwirt Robert Tentler. Foto: Frank Homann

Aegidienberg Der Mangel an freien Bauflächen im Tal macht es möglich: Bad Honnef wächst schon seit Jahren vor allem am Berg, in den ehemaligen Weilern von Aegidienberg. Die früher prägende Landwirtschaft verschwindet hingegen immer mehr, beklagt Landwirt Robert Tentler.