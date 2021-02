Naturschutzprojekt „chance 7“ in Rhöndorf : Am Ulaneneck wächst bald wieder Wein

RHÖNDORF In der Vergangenheit versperrte Buschwerk den Blick von Rhöndorf auf das Ulaneneck. Doch diese Zeiten sind vorbei. Im Rahmen des Naturschutzgroßprojektes „chance 7“ wird das Ulaneneck als Weinlage kultiviert und bietet mit Trockenmauer und Freiflächen ein Refugium für Insekten und Reptilien.

Die Weinlage „Rhöndorfer Ulaneneck“ wird wieder erweckt.Bald werden am Hang oberhalb des Ziepchenplatzes wieder Trauben reifen wie in früheren Zeiten. Grund ist „chance7“, das Naturschutzprojekt des Rhein-Sieg-Kreises.

Viele Jahre herrschte Wildwuchs unterhalb des Ulanendenkmals. Vom Ziepchensplatz aus war von dem Bauwerk hinter einer üppig wachsenden „Mauer“ aus Sträuchern und Bäumen nur noch die Spitze zu sehen. Im Winter 2019/20 wurden die Hecken gerodet und der Boden mit einer Forstfräse bearbeitet, um das Wurzelwerk zu beseitigen. Künftig werden auf dem 3000 Quadratmeter großen Gelände wieder Reben wachsen. Bürgermeister Otto Neuhoff bei einem Ortstermin: „Der Weinbau hat eine lange Tradition in Rhöndorf. Ich bin froh über dieses Projekt, das uns diese Tradition an dieser exponierten Stelle zurückbringt.“

Weingut Pieper ist „Untermieter“

Das Weingut Pieper wird junge Reben setzen – als „Untermieter“ des Kreises, der das Gelände von den Eigentümern, einer Erbengemeinschaft, für „chance7“ langfristig gepachtet hat. Intensive Bemühungen des Bürger- und Ortsvereins und des Vizebürgermeisters Peter Profittlich waren vorausgegangen. „Vor elf Jahren haben wir bereits gefordert, dass in diesem Bereich wieder Weinbau betrieben wird“, so Profittlich. Versuche, die Erben der im Landschaftsschutzgebiet liegenden Fläche für das Weinbauprojekt zu gewinnen, gingen voraus. „Im Café Profittlich haben wir dann den Vertrag mit den Eigentümern geschlossen“, berichtete Ralf Badtke von „chance7“.

Pacht geht über 30 Jahre

So wird zunächst eine 45 Meter lange und 1,25 Meter hohe Trockenmauer errichtet, sobald der Frost aus dem Boden ist. Diese Mauer soll Tummelplatz für Insekten und Reptilien werden. „Wir gestalten sie aus Bergischer Grauwacke, also aus heimischem Gestein“, erläuterte Markus Wollweber von der Firma Crämer & Wollweber aus Ittenbach, die mit der Aufgabe betraut wurde. „Solch eine Trockenmauer an einem Weinberg macht auch optisch etwas her“, so Badtke. Und ein Absatz an einem Steilhang sei auch von Vorteil. Mitte März soll die Mauer stehen. Badtke: „Dann könnte gepflanzt werden.“ Winzer Felix Pieper hat einige ökologische Auflagen zu erfüllen. So muss er einen Randstreifen freilassen, auf dem zum Beispiel Weinbergspfirsiche gepflanzt werden.