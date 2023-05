Bezirksregierung Köln erteilt Prädikat erneut Amtlich getestet: Bad Honnef bleibt ein „Erholungsort“

Ob Flanieren am gemächlich dahinfließenden Rheinstrom und auf der Insel Grafenwerth, Bummeln und Genießen in Rhöndorf oder der Fußgängerzone, Wandern im Siebengebirge oder entspanntes Verweilen in den gepflegten Parks: In Bad Honnef kann man sich offenbar gut erholen und Kraft für den Alltag tanken. Das sagen nicht nur viele Menschen, die in Bad Honnef leben, in die Kurstadt gezogen sind oder sie gern besuchen, sondern auch die Bezirksregierung Köln: In einem sogenannten Reprädikatisierungsprozess hat sie anhand eines Kriterienkatalogs die Angebote für Freizeit und Erholung im Stadtgebiet untersucht. Maßgeblich für die Untersuchung sind die Qualitätsstandards des Deutschen Heilbäderverbandes e.V. Auch fand ein Ortstermin zur Überprüfung der Angebote statt.