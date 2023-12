Gute Aussicht zum Jahreswechsel An diesen Stellen im Siebengebirge lässt sich das Silvesterfeuerwerk auf besondere Weise erleben

Oliver Bremm, Geschäftsführer der Tourismus Siebengebirge GmbH, kommt schon nach kurzem Überlegen schier ins Schwärmen. Nach einer Antwort auf die Frage, an welchen Stellen im Siebengebirge sich der Jahreswechsel in der Silvesternacht mit besonderen Aussichten genießen lässt, muss Bremm nicht lange suchen: „Hier im Siebengebirge wissen wir, wie man das neue Jahr so richtig willkommen heißt“, sagt er.