Benefizkonzert für Flutopfer in Bad Honnef : Anrührend und bewegend

Benefizkonzert für Flutopfer in Bad Honnef

Bad Honnef Beethoven, Schubert, Schumann: Renommierte Musiker wie der Pianist Martin Stadtfeld spielten im Kursaal Bad Honnef zugunsten der Flutopfer an der Ahr und an der Swist.

Auf Initiative von Torsten Schreiber, der bei der Johannes-Wasmuth-Gesellschaft, dem Kulturring Bad Honnef und nicht zuletzt seiner eigenen Beethoven Academy als rühriger Impresario die künstlerischen Fäden in Händen hält, hatte die Stadt Bad Honnef zu einem Benefizkonzert mit prominenten Gästen wie dem Pianisten Martin Stadtfeld, dem Cellisten Guido Schiefen und dem Opernsänger Aris Agiris in den Kursaal eingeladen. Der Reinerlös kommt den Opfern der Flutkatas­trophe an der Ahr und im linkshreinischen Rhein-Sieg-Kreis zu.