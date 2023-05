Gerd Rausch zeigt seine Werke in Bad Honnef Architekt des Bad Honnefer Rathauses stellt im Kunstraum aus

Sogar Lokalkolorit war zu entdecken. Rausch, 1940 in Köln geboren, wohnte 40 Jahre in Oberpleis; in einem Bild verewigte er die Basaltsäulen des Siebengebirges. Und der gelernte Architekt, der sich in seinem Brotberuf dem Produktdesign für Sitzmöbel verschrieben hatte, wirkte nach seinem Diplom zunächst für Architekt Schürmann, der später das Honnefer Rathaus plante, unter dessen Saal der Verein den Kunstraum errichtete. Und dieser helle Saal punktete bei Gerd Rausch: „Ich hatte selten so einen schönen Ausstellungsraum.“