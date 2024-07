Angriff auf Ehepaar Polizei sucht nach Messerattacke auf A3 mit Fotos nach Verdächtigen

Nach dem Angriff auf ein Ehepaar auf dem Rastplatz Logebachtal auf der A3 bei Bad Honnef am Mittwoch vor einer Woche sucht die Polizei nun mit Fotos nach zwei mutmaßlichen Tätern. Wie berichtet, waren in der vergangenen Woche ein 51-jähriger Mann und seine 50-jährige Frau auf dem Rastplatz gleich von mehreren Tätern überfallen und schwer verletzt worden. Eine Mordkommission der Bonner Polizei ermittelte schnell vier Tatverdächtige und gab an, dass Täter und Opfer sich gekannt haben und es wohl eine Vorgeschichte gäbe. Gegen einen 21-jährigen sowie einen 28-jährigen Mann wurden Haftbefehle unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung erlassen, es wurde deutschlandweit nach den Männern gefahndet.