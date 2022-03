PCR-Pool-Tests in Kitas : Auch Bad Honnef stoppt PCR-Pool-Tests in Kitas

Die PCR-Pool-Testungen in den Kitas sind bald Geschichte: NRW schafft die Pool-Tests zum 3. April ab. Foto: dpa/Peter Kneffel

Bad Honnef Nachdem das Land NRW das Aus für die PCR-Pool-Testungen in Kitas verkündet hat, passt auch Bad Honnef die Teststrategie in den 14 Kindertageseinrichtungen zum 3. April an.



Auch in Bad Honnef endet zum 3. April die PCR-Pool-Testung in den Kitas. Wie berichtet, stellt die NRW-Landesregierung die finanzielle Förderung der PCR-Pool-Testung im Bereich der Kindertagesbetreuung zu diesem Zeitpunkt ein. Wie die Stadt Bad Honnef am Dienstag mitteilte, hat das Land die Vereinbarungen zur Durchführung und Finanzierung von Testverfahren der Kommunen in der Kindertagesbetreuung mit Wirkung zum 3. April gekündigt.

„Im Hinblick auf die sich stark ausbreitende, aber doch für Kinder überwiegend harmlose Omikron-Variante erscheint die Durchführung der PCR-Pool-Tests aktuell in der Kindertagesbetreuung nicht mehr zweckmäßig“, heißt es in der Begründung seitens des Landes. Diese Teststrategie sei bis zu einer gewissen Inzidenz ein gutes Werkzeug, bei hohen Inzidenzen falle ihr zusätzlicher Nutzen jedoch geringer aus und sorge im Gegenteil für regelmäßige Betreuungsverbote.

Drei Selbsttests pro Woche bis zum 22. April

Vom 4. bis zum 22. April stellt das Land allen Kindern in der nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) geförderten Kindertagesbetreuung drei Antigentests pro Woche zur Verfügung. Nach dem 22. April stellt das Land auch diese Lieferungen ein.