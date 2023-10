Ausgezeichnete Kunst in Bad Honnef Wie Stahlträger und Lehm auf der Rheininsel Grafenwerth für mehr Umweltschutz mahnen

Geschaffen hat das Werk Laura Sacher, die 1990 in Friedrichshafen am Bodensee geboren wurde und als Künstlerin in Mannheim und im Odenwald lebt und arbeitet. Sie bekommt jetzt den zum vierten Malvon von der Kummer-Vanotti-Stiftung vergebenen „Environment and Art Award“. Eine hochrangig besetzte Fachjury bestehend aus Sebastian Baden, Direktor der Schirn Kunsthalle Frankfurt, Camilla Bausch, Geschäftsführende Direktorin des Ecologic Institutes in Berlin, Kersten Kerl, Vorstand der BHAG, Kunstsammlerin Andra Lauffs-Wegner, Jesse Magee, Künstler und Wissenschaftler, Sascha Müller-Kraenner, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Otto Neuhoff, Bürgermeister Bad Honnef und Julia Wallner, Direktorin des Arp-Museums, haben aus insgesamt sieben von externen Experten nominierten Einsendungen ausgewählt.