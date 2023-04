Ausstellung im Kunstraum Bad Honnef Wenn Bilder zerstörter Panzer auf bunte Märchenmalereien treffen

Kunstraum

Die Vorsitzende des Vereins zur Förderung von Kunst und Kultur in Bad Honnef, Cornelia Nasner, wird am Freitag, 21. April, 17 Uhr einen Märchennachmittag für Kinder und Erwachsene im Kunstraum eröffnen, bei dem Märchen in Ukrainisch und Deutsch vorgelesen werden. Katrin Simon spielt dazu auf der Gitarre. Am Sonntag, 23. April, 11 Uhr, ist die Finissage der Ausstellung. Der Eintritt ist frei. Spenden zugunsten des Vereins „HelpForceHonnef“, einer privaten Initiative, die regelmäßig Hilfsgüter an die slowakisch-ukrainische Grenze bringt, sind willkommen. Auch die Besucher des Konzertes mit Ulrich Schütte („Die schöne Müllerin“) am Mittwoch, 19. April, an gleicher Stelle sehen die Bilder dieser Ausstellung. oro