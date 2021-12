Sanierung der Tunnelkette der B 42 : Autofahrer müssen sich im Siebengebirge auf weitere Staus einstellen

Siebengebirge Auf der B 42 zwischen Bad Honnef und Bonn kann es wieder eng werden: Ab Dienstag wird die Pendlerroute zwischen dem Siebengebirge und Bonn abwechselnd einspurig.

Abwechselnd nur eine Spur pro Richtung

Aktuelle Einschränkungen

Um mit den eigentlichen Sanierungsarbeiten voran zu kommen, muss unter anderem immer wieder die Verkehrsführung geändert werden. Der Umbau der aktuellen Verkehrsführung wird voraussichtlich bis Montag, 13. Dezember, dauern. Wer auf der B 42 unterwegs ist, muss also mit Verkehrsbehinderungen rechnen, so der Landesbetrieb.

Die Arbeiten beginnen am Dienstag in Fahrtrichtung Köln. Die Fahrbahn wird dabei zwischen der Anschlussstelle Königswinter und dem Tunnel Oberdollendorf auf eine Fahrspur verengt. Im weiteren Verlauf stehen bis zur Abfahrt Bonn-Holtorf wieder zwei Fahrspuren zur Verfügung. Im Anschluss an diesem Abschnitt geht es für Autofahrer in Richtung Bad Honnef und Linz zwischen der Anschlussstelle Dollendorf und dem Tunnel Oberkassel ebenfalls vorübergehend auf nur einer Spur weiter.