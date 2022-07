Parkmarkierungen in Bad Honnef-Selhof sorgen für Irritationen : Autos stehen direkt an der Hauswand

Selhof Parkplätze sind Mangelware, auch und vor allem in Bad Honnef-Selhof. In der Grabenstraße wurden jetzt Parkbuchten markiert. Das Wie sorgt allerdings für Diskussionen.

Schildbürgerstreich oder unvermeidlicher Kompromiss in einer besonders engen Straße: Eine neue Parkplatz-Regelung sorgt derzeit in Bad Honnefer-Selhof für Diskussionen. In der Grabenstraße wurden Parkplätze markiert, auf denen die Autos auf einer Seite der Straße teils direkt an den Hauswänden stehen. Der an der Stelle vormalige sehr schmale Bürgersteig ist weggefallen. Und auch in der Berliner Straße, in der gerade gebuddelt wird, läuft nicht alles rund, meint zumindest der Bürgerblock.