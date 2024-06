Konzertreihe in der Beethoven-Region Zehn Sonaten auf zehn Klavieren in zehn Tagen

Ein denkwürdiges Zitat von Wladimir Iljitsch Lenin (1870 bis 1924) war der Auslöser einer ungewöhnlichen Konzertreihe in der Beethoven-Region rund um Bonn. Unter dem Titel „Hauptsache Beethoven" bringt Pianist Thomas Rohde an zehn Tage zehn Flügel mit zehn Sonaten von Ludwig van Beethoven (1770-1824) in der Beethoven-Region zum Klingen. Vom 12. bis 21. Juli spielt der in Bad Honnef lebende Pianist in Bornheim, Sinzig, Remagen, Bonn, Bad Neuenahr, Bad Breisig, Königswinter, Bonn-Beuel, Bad Honnef und am Rolandsbogen jeweils eine Sonate. Alle zehn Kurzkonzerte werden auch live auf Facebook übertragen.