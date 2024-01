L193 zwischenzeitlich gesperrt 22-Jährige fährt alkoholisiert in Bad Honnef gegen einen Baum

Eine 22-Jährige ist in der Nacht auf Freitag in Bad Honnef mit ihrem Auto stark alkoholisiert gegen einen Baum gefahren. Gegen 3.30 Uhr befuhr der Ford Puma mit Bonner Kennzeichen aus Honnef laut GA-Informationen die Rhöndorfer Straße (L 193) in Fahrtrichtung Königswinter/B42-Auffahrt.