Bad Honnef : 31-Jährige bei Unfall auf Schmelztalstraße verletzt

Die Schmelztalstraße in Bad Honnef ist nach einem Unfall am Dienstagmorgen voll gesperrt. (Symbolfoto). Foto: Holger Hollemann

Update Bad Honnef Eine 31 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der Schmelztalstraße (L144) verletzt worden. Die Frau verlor in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die L144 war zwischen Bad Honnef und Himberg kurzzeitig gesperrt.

Eine 31 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der Schmelztalstraße (L144) zwischen Bad Honnef und Himberg verletzt worden. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstagmittag mitteilte. Die 31-Jährige soll am Dienstagmorgen in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren haben und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.