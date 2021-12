Einsatz in Bad Honnef : 43-Jähriger soll Lebensgefährtin geschlagen haben

Ein 43-Jähriger in Bad Honnef soll seine Lebensgefährtin geschlagen haben (Symbolbild). Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Bad Honnef Wegen eines mutmaßlichen Falls von häuslicher Gewalt war die Polizei am Freitag in einer Wohnung in Bad Honnef im Einsatz. Ein 43-jähriger Mann soll seine Lebensgefährtin geschlagen haben.



Von Christine Bähr

Die Polizei hat am Freitag einen 43-jährigen Mann seiner Wohnung verwiesen, da er seine Lebensgefährtin geschlagen haben soll. Wie die Polizei am Montagmorgen angab, ergab ein Alkoholtest bei dem Mann einen Wert von ungefähr 2,4 Promille.