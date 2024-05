Kindertagesstätte „Unterm Regenbogen“ in Bad Honnef Dieser Kindergarten geht seit 50 Jahren mit der Zeit

Bad Honnef · Vor 50 Jahren ließ die Evangelische Kirchengemeinde die Kindertagesstätte „Unterm Regenbogen" in Bad Honnef bauen. Seitdem sind die Ansprüche an die Betreuung stetig gestiegen. So hat ist der Kindergarten über die Jahrzehnte mit der Zeit gegangen.

25.05.2024 , 05:00 Uhr

Stephanie van Eckeren leitet aktuell die Kita „Unterm Regenbogen“, die jetzt seit 50 Jahren besteht. Foto: Frank Homann

Von Roswitha Oschmann