Bei Bad Honnef - Wintersberg 90-jährige Autofahrerin erfasst Fahrradfahrer und kommt von Straße ab

Am Sonntagvormittag ist es gegen 10.20 Uhr im Bad Honnefer Ortsteil Wintersberg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei erfasste eine 90-jährige Autofahrerin einen Fahrradfahrer mit ihrem Wagen auf der Eudenbacher Straße an der Ecke Höheweg. Nachdem der Fahrradfahrer von der Motorhaube herunter geschleudert wurde, kam die 90-Jährige mit ihrem Wagen von der Straße ab und landete in einem Graben neben der Fahrbahn.