Auch Werk in Bad Honnef betroffen : ABB verkauft Restanteile an Hitachi Energy

Ausbildungsbörse in Bad Honnef : Wirtschaft, Dienstleistung und Handwerk im Siebengebirge suchen händeringend Auszubildende 2020 wurde die Ausbildungsbörse in Bad Honnef notgedrungen ins Netz verlegt, jetzt konnten die Organisatoren mit einer Präsenzveranstaltung an die Vorjahre anknüpfen. Und das Interesse der Firmen war so groß wie nie zuvor. Denn Auszubildende werden vielfach gesucht.