Baustart für Großprojekt verzögert sich Der Abriss am Saynschen Hof in Bad Honnef ist verschoben, aber nicht aufgehoben

In der Bad Honnefer Innenstadt klafft eine Lücke – bislang „nur“ durch Leerstände in Höhe des Vogelbrunnens, deren Fenster vom Aliceon im ehemaligen Bürofachgeschäft Retz unter anderem mit Kinderbildern dekoriert sind. Im Herbst allerdings wird die Lücke nach aktuellem Stand real. Dann sollen die Abrissarbeiten für das Projekt mit dem sperrigen Planungstitel „Erweiterung Fußgängerzone Franz-Xaver-Trips-Platz/Am Saynschen Hof“ starten. Das bestätigte Vanessa Schlender, Projektleiterin der SOIF Consulting GmbH & Co. KG mit Sitz in Siegburg, auf Anfrage des General-Anzeigers – und trat gleichzeitig Gerüchten entgegen, das Projekt sei in Frage gestellt. „Das ist absolut nicht der Fall“, so Schlender.