Neue Netzstation am Menzenberg Bad Honnef AG übernimmt Stromnetze in Rheinland-Pfalz

Bad Honnef/Unkel · Vor gleich zwei anspruchsvollen Aufgaben steht die Bad Honnef AG in diesem Jahr: Einerseits übernimmt sie die Stromnetze von Unkel, Rheinbreitbach und Bruchhausen, andererseits wird der Ausbau der erneuerbaren Energien forciert. Was den Netzausbau angeht, beginnen jetzt Bauarbeiten am Menzenberg in Bad Honnef.

16.02.2024 , 15:00 Uhr

Ein neues Schalthaus baut die Bad Honnef AG am Menzenberg in Bad Honnef – unweit der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz. Foto: Frank Homann





Von Iris Zumbusch