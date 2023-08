Laufaktion für die Tafel Alexander Raeder umrundet laufend ganz Bad Honnef

Dennoch ist die sportliche Leistung nicht zu unterschätzen: „Man muss schon ein gewisses Tempo gehen, sonst schafft man die Strecke in acht Stunden nicht. Sechs Kilometer pro Stunde sollten es schon sein“, sagt er. Für den IT-Experten im Ruhestand allerdings keine allzu große Herausforderung: Beim Spendenmarsch rund um Köln absolvierte er an zwei Tagen 140 Kilometer, in Bonn waren es an einem Tag 80 Kilometer. Ein Extratraining hatte er also für die Bad Honnefer Challenge nicht nötig: Raeder treibt ohnehin viel Sport, läuft jede Woche 20 Kilometer, fährt außerdem Fahrrad und spielt Faustball.