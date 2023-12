Haus Hohenhonnef in Bad Honnef Angreifer muss nach Attacke auf Mitbewohner ins Gefängnis

Die Staatsanwaltschaft hatte ihm in drei Anklageschriften unter anderem Sachbeschädigungen in Tateinheit mit Bedrohung, versuchten Diebstahl sowie zwei vorsätzliche Körperverletzungen vorgeworfen. So soll er am 6. August 2021 in eine Werkstatt des Hauses eingebrochen und sie durchsucht haben, ohne Beute zu finden. Am 11. Dezember des gleichen Jahres habe er ein Fluchtwegschild herausgerissen, eine Tür beschädigt, einen Aschenbecher und einen Mülleimer aus der Verankerung gerissen und schließlich einen Zeugen bedroht. Weiter auf der Liste der Vorwürfe stand, dass er in seinem Zimmer einen Kleiderschrank umgeworfen und dadurch am Mobiliar einen Schaden von 2000 Euro verursacht habe.