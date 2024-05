Ausbau der Erzstraße Aegidienberg Anlieger kritisieren hohe Kosten für eine kleine Nebenstraße in Bad Honnef

Der Straßenname erinnert an den Erzabbau im Siebengebirge. Fast so dunkel wie im Schacht war es über all die Jahre auch abends an der Erzstraße in Himberg. Denn eine offizielle Straßenbeleuchtung gab es nicht. Die Anwohner gingen mit Taschenlampe oder sie installierten Strahler auf dem Grundstück. Dass die Straße im oberen Bereich auf einer Länge von etwa 400 Metern aber derzeit ausgebaut wird wie ein Prachtboulevard, verstehen die Anwohner, die dem General-Anzeiger vor Ort ihre Situation schildern, nicht. Und bezahlen sollen sie auch dafür. Gesamtkosten: circa 580.000 Euro.