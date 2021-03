Knapp vorbei an der roten Laterne : Bad Honnef auf vorletztem Platz beim ADFC-Klimatest

Bad Honnef Das Ergebnis ist nur unwesentlich besser als beim letzten Mal: Beim Fahrradklimatest des ADFC im Rhein-Sieg-Kreis ist Bad Honnef dieses Mal auf Platz 18 gelandet und hat damit die rote Laterne abgegeben. Damit ist die Stadt natürlich nicht zufrieden.

Schulnote 4,51 für Bad Honnef

Konflikte auf kombiniertem Rad- und Fußweg

113 Bad Honnefer nahmen an Umfrage teil

Punkte wie die genannten waren es, die dem Gros der 113 Umfrageteilnehmer aus Bad Honnef schwer im Magen liegen. Am schlechtesten schnitten bei der Umfrage die Radwegbreite (Note 5,3), die Ampelschaltungen für Radfahrer (5,3), die Führung an Baustellen (5,2), das Fahren im Mischverkehr mit Autos und die Oberflächen von Radwegen (jeweils 5,1) und das Fahren auf Radwegen oder Radfahrstreifen (5,0) ab.

Positive Wertung für Situation in den Einbahnstraßen

Wirklich punkten kann Bad Honnef wie auch in den Jahren zuvor nur damit: Die Note 2,2 gab es für die Situation in den Einbahnstraßen, die bekanntlich für Radfahrer in beide Richtungen offen sind. „Wir haben die Hoffnung, dass der Trend umgekehrt werden kann. Aber bis jetzt sind es natürlich nur Ankündigungen“, so Lorscheid.