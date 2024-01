Bauvorhaben in Bad Honnef Ausbau von Rheinradweg und Rommersdorfer Straße verzögern sich weiter

Nicht nur der geplante Ausbau des Rheinradwegs, sondern auch der Ausbau der Rommersdorfer Straße sollte eigentlich Ende 2023 in Angriff genommen werden. Geplant war es tatsächlich, beide Vorhaben parallel zu beginnen. Doch auch an der Rommersdorfer Straße – der erste Bauabschnitt umfasst den Ausbau zwischen Bergstraße und Bismarckstraße – ist bisher noch nichts passiert. Und auch bis sich dort etwas tut, dürften noch ein paar Monate ins Land gehen. „Die Ausschreibung der Arbeiten ist derzeit in Vorbereitung und die Ausschreibung wird im Frühjahr erfolgen“, so Bad Honnefs Pressesprecher Thomas Heinemann.