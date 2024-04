Nach Öl-Unfall in Bad Honnef Wie erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt abgewendet werden konnten

Das hätte ganz schön schiefgehen können. Dass es das nicht ist und damit in der Folge auch kein Schaden für die Umwelt entstanden ist, war Bürgermeister Otto Neuhoff am Freitagmorgen ein dickes Dankeschön an alle Akteure wert. Denn nachdem am Mittwochabend beim Befüllen eines Transformators auf dem Gelände von Hitachi Energy in Bad Honnef geschätzt an die 30 Kubikmeter Öl ausgelaufen und teils ins städtische Kanalnetz gelangt waren, griff ein Rädchen ins andere. Der Zulauf zur Kläranlage An Sankt Göddert wurde umgehend geschlossen, vor allem die gefährdete biologische Reinigungsstufe der Anlage somit wirksam geschützt. Und die Gefahr gebannt, dass die Bakterien dort getötet werden – und möglicherweise ungeklärtes Abwasser in den Rhein gelangen könnte.