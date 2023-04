„Klimascouts“ in Bad Honnef Wie Auszubildende im Rathaus den Klimaschutz voranbringen wollen

Ehrenamt im Klimaschutz

Die Stadt Bad Honnef baut zusätzlich eine neue Plattform auf, um ehrenamtliches Engagement im Klimaschutz zu vernetzen und in der Umsetzung zu unterstützen. Ziel ist es, die Bürgerinnen und Bürger in die begonnene Erstellung des Klimaschutzkonzepts einzubinden. Rund 40 Interessenten nahmen dazu an einer Auftaktveranstaltung teil und fanden sich in Teams zu vier großen Handlungsfeldern zusammen, um dort eigene Vorhaben zu erarbeiten und zu beschließen. Begleitet werden die Gruppen unter anderem von den ehrenamtlichen Klimaschutzpatinnen Beate Kummer und Beate Schilling-Zimmer sowie den Fachabteilungen im Rathaus, auch um die Gruppen bei der Förderakquise zu unterstützen. Wer sich einbringen will, schreibt an E-Mail an Ehrenamt@bad-honnef.de suc