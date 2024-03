Bassbariton Ulrich Schütte im Kunstraum So wird Erich Kästner in Bad Honnef musikalisch zu tönendem Leben erweckt

Auf Brahms folgt nun Kästner. Bass-Bariton Ulrich Schütte verhalf den Bad Honnefern an den Pfingsttagen 1996 zu einer musikalischen Kostbarkeit – er trug exakt 100 Jahre nach dem Besuch von Brahms auf Schloss Hagerhof dessen damals uraufgeführten Zyklus „Vier ernste Gesänge“ am historischen Ort vor. Damit begründete er die Tradition der Pfingstkonzerte am Menzenberg. Anlässlich des Geburtstages von Erich Kästner, der sich am 23. Februar zum 125. Mal jährte, setzt der in Rolandseck lebende Lied- und Oratorien-Sänger an diesem Sonntag wieder einmal mit der Fähre nach Bad Honnef über, um mit einem Sonderkonzert die neue Saison der Reihe Junge Klassik im Kunstraum zu eröffnen.