Erste Ausgabe der Konzertreihe „Hofkapelle / Unterwegs“ : Beethoven Orchester Bonn gastiert im Bad Honnefer Kursaal

Zum 1100-jährigen Stadtjubiläum : Beethoven Orchester Bonn spielt neue Konzertreihe in Bad Honnef Das Bonner Beethoven Orchester tritt anlässlich des 1100-jährigen Stadtjubiläums Bad Honnefs mit drei Konzerten in der Stadt auf. Bei der Präsentation der geplanten Veranstaltungen konnten sich die Leiter des Orchesters eine kleine Spitze in Richtung Bonn nicht verkneifen.