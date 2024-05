Geschäftsidee in Bad Honnef Einmal spannende Kunst mieten, bitte!

Man kann vieles mieten: Wohnungen, Autos, Fahrräder, Partyzelte und Elektrogeräte, Kostüme, Hüpfburgen, Abendkleidung, Luxusjachten, ja sogar Köche. Oder auch Kunst. Und das nicht etwa nur in Form einzelner Gemälde, sondern gleich ganzer Ausstellungen – „Little Van Gogh“ macht’s möglich. Der Kunstservice mit Sitz in Bad Honnef bietet ein Kunst-Mieten-Wechselkonzept für Unternehmen an, die regelmäßig „Lust auf frische Kunst“ haben.