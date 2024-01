Kampf gegen die Varroa-Milbe Wie sich die Bienen selber gegen den Schädling wappnen sollen

Der Schrecken aller Imker ist gerade mal einen guten Millimeter lang und 1,6 Millimeter breit, hat acht Beinchen, ist rotbraun gefärbt und mit Sägezahn-ähnlichen Mundwerkzeugen ausgestattet: Die Rede ist von der Varroa-Milbe. „Jährlich sterben in Deutschland über 157.000 Bienenvölker zu einem erheblichen Teil an der Varroamilbe und Folgeinfektionen“, berichtet Bernd Zimmermann, Imker aus Thomasberg. Zimmermann und ein Team aus Gleichgesinnten und Experten, unter anderem vom Bieneninstitut Kirchhain, wollen den Kampf gegen die fiesen Plagegeister aufnehmen. Dazu soll ein bundesweit erstmaliges Projekt im Siebengebirgsraum starten und von hier aus in alle Himmelsrichtungen getragen werden.