Start auch auf Insel Grafenwerth Was die Gäste von der Biergartensaison in Bad Honnef erwarten dürfen

Bad Honnef · Die Rheinmeile hat mittlerweile eine ganze Reihe gastronomischer Betriebe in Bad Honnef übernommen, darunter den Biergarten auf Grafenwerth oder den Biergarten Rheinbreitbach. Was erwartet die Besucher in der kommenden Freiluftsaison?

09.05.2023, 15:00 Uhr

Auf der Insel Grafenwerth unter schattigen Bäumen Platz nehmen und ein Getränk genießen – in wenigen Tagen ist dies nach Angaben der Betrieber wieder möglich. Nur einen konkreten Eröffnungstag gibt es noch nicht. Foto: Frank Homann

Von Claudia Sülzen Redakteurin Siebengebirge

Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen: Die Weichen für die Biergartensaison der Rhein Meile GmbH sind gestellt. Neben dem Biergarten auf der Insel Grafenwerth gilt das auch für den Breitbacher Biergarten in Rheinbreitbach, der ordentlich aufpoliert wurde. Die Fäden für die beiden Biergärten und weitere gastronomische Angebote des Unternehmens laufen neu bei Henno Braun zusammen. Seit dem 1. Februar ist Braun Gastronomischer Leiter der Rhein Meile GmbH mit Sitz auf dem Birkenstock-Areal im Lohfeld. Was den lang ersehnten Umbau des seit Jahren geschlossenen Inselcafés auf Grafenwerth angeht, heißt es aber weiter warten. Ein Umbau soll dieses Jahr starten.