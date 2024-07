Unfall am Dienstagabend BMW prallt in Betonschrammwand auf A3 bei Bad Honnef

Um 23.12 Uhr erreichte Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr ein Notruf, dass auf der A3 ein Auto von der Fahrbahn abgekommen sei. Nach Erkenntnissen von Feuerwehr und Autobahnpolizei war der Fahrer mit seinem BMW Kombi in Fahrtrichtung Köln unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Bad Honnef/Linz und Siebengebirge ins Schleudern geriet und in Höhe Orscheid in die Betonschrammwand prallte.