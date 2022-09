Wetter unterstützt Löscharbeiten : Feuerwehr löscht Wiesenbrand in Bad Honnef

Waffen wären bei Brand beinahe explodiert : Polizei entfernt umfangreiches Munitionslager in Rhöndorf Was nach einem Routineeinsatz aussah, hätte am Freitag schnell in einer Katastrophe enden können. Einsatzkräfte entdeckten bei einem Brand in Rhöndorf ein Munitionslager das nur wenige Zentimeter vom Feuer entfernt war. Nun hat die Polizei mit Sichtung und Abtransport des Waffenlagers begonnen.