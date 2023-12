Soziale Teilhabe Bündnis Familie unterstützt Kinder in Bad Honnef

Besonders hart trifft es wie so oft die Kinder: Nach Angaben vom Bündnis Familie leben nach Auskunft der Stadt inzwischen fast 500 Bad Honnefer Kinder in Familien, die Sozialleistungen beziehen. „Dazu kommt ein unbekannter Anteil an Kindern, oft aus Familien mit einem alleinerziehenden Elternteil, in denen das Einkommen nur knapp über der Grenze für den Sozialleistungsbezug liegt“, so Bündnis-Vorsitzende Laura Solzbacher. Unterstützung für eine soziale Teilhabe der Jüngsten ist darum einer der Schwerpunkte der Vereinigung.