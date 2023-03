Bürgerinitiative in Bad Honnef Warum Anwohner der Rommersdorfer Straße kein Parkhaus wollen

Das Schreiben der Stadt, das in Briefkästen an der Rommersdorfer Straße zwischen Berg- und Bismarckstraße gelandet ist, wirft bei einer Reihe von Bürgerinnen und Bürgern Fragen auf. Von einem Informationsabend zum Straßenumbau an diesem Donnerstag ist die Rede. Aber: Kein Wort zu einem Parkhaus am Göttchesplatz, von dem durchaus schon mehrfach die Rede war. Dass Straßenumbau und Parkhaus untrennbar verbunden sein könnten, sich der Intention nach aber gleichzeitig gegenseitig ausschlössen, bereitet den Anwohnern Sorge. Als „Bürgerinitiative Rommersdorfer Straße“ machen sie ihre Bedenken geltend. Die Stadt Bad Honnef indes nennt konkrete Parkhausplanungen auf Anfrage ein Gerücht. Der Straßenumbau sei davon unabhängig geplant.