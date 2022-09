Bürgerstiftung Bad Honnef vergibt Erträge : 11.000 Euro für Kunst, Kultur und soziale Projekte

Bad Honnef Stiften wirkt – so lautet ein Slogan, wenn es darum geht, gemeinnützige Zwecke zu unterstützen. Beispiele legen auch Stifter und Spender der Bürgerstiftung Bad Honnef ab. Insgesamt 11.000 Euro aus Einzelstiftungen und dem Sonderfonds Flüchtlingshilfe wurden jetzt auf gemeinnützige Projekte und Organisationen verteilt.

„Das geht einem richtig nah, wenn Kinder etwas so zum Ausdruck bringen“, fasste Stegger in Worte, was alle im Ratssaal empfunden haben dürften: Gesang und Tanz zum Thema Frieden legten zu Beginn der Veranstaltung den Fokus auf ein Thema, das durch den Ukraine-Krieg aktueller nicht sein könnte. Für den zu Herzen gehenden Vortrag gab es viel verdienten Applaus.

Um die Folgen des Krieges ging es dann auch bei der Hauptspende, die an diesem Tag vergeben wurde: Der Verein „Bad Honnef tanzt“ von Tanz-Profi und Choreografin Anna-Lu Masch erhielt für ein Schulprojekt am städtischen Siebengebirgsgymnasium 7200 Euro aus dem Flüchtlingsfonds der Bürgerstiftung, einem Sondertopf, der sich aus zahlreichen Einzelspenden von Bürgerinnen und Bürgern speist. Das Projekt findet in und mit den Internationalen Vorbereitungsklassen der Schule statt mit derzeit 44 Kindern, darunter 39 aus der Ukraine. Unterstützt wird Masch neu von Balletttänzerin Daria Navruzova, die selbst aus Kiew stammt. Der Name des Projektes, das gerade angelaufen ist, ist dabei Programm: „Zusammen tanzen – zusammen wachsen“.