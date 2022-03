Frühlingsfest und Martini-Markt sind 2022 vorgesehen : Centrum bringt „Lebensgefühl“ zurück in Bad Honnefer Innenstadt

Der Martini-Markt in Bad Honnef ist – wenn nicht gerade eine Pandemie vorherrscht – ein Anziehungspunkt für Menschen aus Nah und Fern. Foto: Frank Homann

Bad Honnef Die City-Marketinggesellschaft Centrum in Bad Honnef will viel bewegen in diesem Jahr. Geplant ist ein Mix aus neuen und bewährten Akzenten.



Die Worte „Lebensart“ und „Lebensgefühl“ fielen beim ersten Präsenztreffen der City-Marketinggesellschaft Centrum in diesem Jahr recht häufig. Da passten der Ort und Inhalte des Treffens gut zusammen: Die Räume von Quint-Events in Selhof präsentierten sich in offener, luftiger und gleichsam moderner Atmosphäre und inspirierten offensichtlich zu anregendem kreativen Austausch.

Gleich zu Beginn zeigte sich, was den Abend prägen sollte: Die tatkräftige und kreative Zusammenarbeit der neuen, jungen Centrums-Generation, allen vorweg der im Herbst vergangen Jahres gewählte erste Vorsitzende Fabian Neumann und der von viel Erfahrung und Herzblut für die Sache geprägten älteren Generation des Vereins, wie etwa Georg Zumsande und Veranstaltungsmanager Jürgen Kutter.

Fabian Neumann, der neue Betreiber des Optikhauses Beth, nahm gleich zu Beginn den Staffelstab engagiert in die Hand und setzte auf klare Handlungsstränge in diesem Jahr. „Wir wollen ein Gemeinsam-für Bad Honnef“, gab er Kooperation und Zusammenhalt den Vorrang. Dazu gehöre ein guter Mix aus neuen und bewährten Akzenten. So soll etwa das altgediente Frühlingsfest „Fühl-dich-frühlich“ künftig „Bad Honnefer Spring days“ heißen. Aber das dann wohl doch erst im kommenden Jahr, wie Jürgen Kutter anmerkte. Das Fest sei ja schon unter seiner etablierten Namensgebung angekündigt. Fühl-dich-frühlich wird stattfinden und zwar am Wochenende 9. und 10. April.

Wichtig sei für all das Engagement eine gute Internetpräsentation, waren sich die Akteure einig. Diese ist bereits in Arbeit und wurde vorgestellt von dem jungen Marketing Unternehmen „Backhaus-Konzept“. Aussagekräftiges Bildmaterial sind das Fundament des medialen Auftritts. Folgen sollen Videofilme zum Stadt- und Einzelhandelsgeschehen, die vor allem unter dem Motto „Was macht Bad Honnef so besonders“ die Lebensart der Stadt aufgreifen und repräsentieren sollen.

Beliebte Schlemmerabende kommen zurück

Weitere Termine sind in Planung: Los geht es mit dem beliebten Schlemmerabenden und zwar gleich am Freitag, 29. April. Monatlich einmal bis September sollen sich Besucher daran erfreuen können. Um auch die etwas „öden“ Samstage zu beleben, so Kutter, könnten ja die Schlemmerabende auf Samstagseinkäufe ausgedehnt werden. Nur so ein Gedanke.

In Planung sind auch das Rosenfest im Verbund mit der 1100 Jahrfeier von Bad Honnef (27. und 28. August), sowie der Martini Markt (26. bis 30 Oktober). Jürgen Kutter zog dann noch einen Joker aus dem Hut: Es wird ein Wein- und Genussfest geben und zwar während des Fronleichnamwochenendes 16. Juni bis zum 19. Juni. Über die Ausgestaltung des neuen Festes darf man gespannt sein. Wichtig für all die Terminierung sei neben einer guten Internetpräsentation weiterhin die Ankündigung auf Papier, etwa auf Flyern, waren sich die Einzelhändler einig. „Hut ab, mit all dem was angesprochen wurde, sind wir ganz weit vorne“, freute sich Georg Zumsande. „Richtig stark, wie unser Karussell neue Formen annimmt“.